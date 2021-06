Frio de -1.4ºC recobre de branco os campos na Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a obter baixas temperaturas durante o gélido amanhecer desta quarta (23) quando os termômetros assinalaram mais uma temperatura abaixo de zero. E em consequência de todo esse frio a geada voltou a recobrir os campos nas áreas de baixadas.

A menor temperatura foi registrada pela Rede de Estações Keiser em São Joaquim com a mínima de -1.4ºC e o espetáculo de gelo ficou reservado ao Vale da Invernadinha a 11km do centro de São Joaquim e o Vale do Caminhos da Neve que ficaram recobertos por uma fina camada de gelo durante as primeiras horas do amanhecer.

Veja o Vídeo:

Já se somam 32 dias com marcas negativas no ano de 2021 e 57 dias com geada/Topo da Serra, sendo 16 dias de geada somente em junho.

As mínimas abaixo dos 8°C:

-1,4ºC São Joaquim/Estações Keiser

-0,6ºC Painel/G.Hugen

0,3ºC B.Jardim/Estações Keiser

2,9ºC Urubici/Epagri

3,0ºC Fraiburgo/Roberto

4,7ºC Lages/Epagri

5,6ºC Rio Rufino/Epagri

6,1ºC Rancho Queimado/Inmet

6,4ºC B.Retiro/Epagri

6,4ºC Frei Rogério/Epagri

6,7ºC Garuva/Serra/DSoares

7,3ºC L.Régis/Epagri

7,5ºC Tangará/Epagri

7,9ºC Bocaiana do Sul/Epagri

7,9ºC Vargem/Epagri

7,9ºC Vargem Bonita/Estações Keiser

10,6 Florianópolis/T.Ruas

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online