Vale do Caminhos da Neve volta a registrar geada em pleno 06 de novembro de 2023

O Vale do Caminhos da Neve, situado a de 3 km do centro de São Joaquim, voltou a obter registro de geada na manhã desta segunda (06) quando os termômetros da estação atingiram a mínima de 3.1°C (de acordo com a estação do INMET).

Essa foi a segunda geada consecutiva no mês de Novembro e a geada de número 109 no ano de 2023. De acordo com os meteorologistas, a região da Serra Catarinense ainda terá mais uma ou duas madrugadas geladas a seguir, o que pode resultar em uma chance mais remota de geada para o amanhecer de terça (07).

No Vale do Caminhos da Neve, a paisagem voltou a ficar branquinha, recoberta por uma fina camada de gelo sobre os campos e pantas rasteiras. Foi possível, até mesmo, ver o gelo no caule de algumas flores nas áreas de baixadas do gélido Vale

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br