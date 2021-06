Beber café de qualquer tipo reduz o risco de problemas no fígado, diz estudo

Beber até três ou quatro xícaras de café com cafeína ou descafeinado por dia reduz o risco de desenvolver e morrer de doenças crônicas do fígado, segundo um novo estudo.

A pesquisa demonstrou que os apreciadores de café tinham 21% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica, 20% menos probabilidade de desenvolver doença hepática crônica ou gordurosa (esteatose hepática) e 49% menos probabilidade de morrer de doença hepática crônica do que os que não bebiam café, segundo o estudo publicado nesta segunda-feira (21) no jornal BMC Public Health.

“O café é amplamente acessível e os benefícios que vemos em nosso estudo podem significar que ele pode oferecer um potencial tratamento preventivo para doenças crônicas do fígado”, disse o autor do estudo, Dr. Oliver Kennedy, que faz parte do corpo docente da Universidade de Southampton no Reino Unido, em um comunicado.

“Isso seria especialmente valioso em países com renda mais baixa e pior acesso à saúde e onde o fardo da doença hepática crônica é maior”, disse Kennedy.

Câncer de fígado em ascensão

Os fatores de risco para doença hepática incluem álcool, obesidade, diabetes, tabagismo, infecções por hepatite B e C e doença hepática gordurosa não alcoólica, que é o acúmulo de gordura extra nas células do fígado que não é causado pelo consumo de álcool.

Os diagnósticos de doença hepática gordurosa não alcoólica, que atinge pessoas obesas, com sobrepeso ou que têm diabetes, colesterol alto ou triglicerídeos altos, mais do que dobraram nos últimos 20 anos, de acordo com a American Liver Foundation, afetando até 25% dos norte-americanos.

A taxa de câncer de fígado mais do que triplicou entre 1980 e hoje, “enquanto as taxas de mortalidade mais do que dobraram”, segundo a American Cancer Society.

As causas do câncer de fígado incluem diabetes e doenças não alcoólicas do fígado, bem como pelo consumo excessivo de álcool ou por infecções por hepatite B e C.

Os diagnósticos de câncer de fígado têm aumentado globalmente há décadas – um estudo de 2018 encontrou um aumento de 75% nos casos em todo o mundo entre 1990 e 2015.

O câncer de fígado é o sexto tipo de câncer mais comum em todo o mundo, de acordo com o World Cancer Research Fund, com cerca de 83% dos casos ocorrendo em países menos desenvolvidos, especialmente os da Ásia e da África. As taxas de sobrevivência são baixas porque não há sintomas iniciais, portanto, muitos casos de câncer de fígado estão bastante avançados no momento do diagnóstico

Benefícios contra outras doenças

O estudo examinou o consumo de café entre 494.585 participantes do UK Biobank, um banco de dados biomédico e de recursos de pesquisa, e os acompanhou por quase 12 anos.

Enquanto o benefício máximo foi observado no grupo que bebeu café com cafeína ou descafeinado moído, os bebedores de café instantâneo também viram alguns benefícios.

O café moído tem níveis mais altos de kahweol e cafestol, dois antioxidantes encontrados nos grãos de café que, em estudos, mostraram ter propriedades anti-inflamatórias. O cafestol, no entanto, também demonstrou aumentar o colesterol ruim, ou LDL (lipoproteínas de baixa densidade).

Este não é o primeiro estudo a descobrir os benefícios do café para a saúde. Um estudo publicado em fevereiro descobriu que beber uma ou mais xícaras de café preto com cafeína por dia estava associado a um risco reduzido de insuficiência cardíaca em longo prazo.

O café também demonstrou reduzir o risco de diabetes tipo 2, doença de Parkinson, câncer de próstata, Alzheimer, esclerose múltipla, melanoma e outros cânceres de pele, além de reduzir os níveis de cálcio nas artérias coronárias. E um estudo anterior de Kennedy descobriu que beber café reduzia o risco de câncer hepatocelular, a forma mais comum de câncer de fígado.

O Harvard Health Professionals Follow-Up Study, que começou em 1986, e o Nurses Health Study, que começou em 1976, têm seguido os hábitos de consumo de café de homens e mulheres saudáveis ??por décadas.

“Não encontramos qualquer relação entre o consumo de café e o aumento do risco de morte por qualquer causa, morte por câncer ou morte por doença cardiovascular. Mesmo as pessoas que bebiam até seis xícaras de café por dia não corriam maior risco de morte”. escreveu o Dr. Rob van Dam da Escola de Saúde de Harvard.

Cuidado com os aditivos

A maioria dos estudos é feita sobre como beber café preto. No entanto, muitas pessoas adicionam laticínios, açúcares, sabores ou cremes não lácteos que são ricos em calorias, açúcar e gordura adicionados. Isso provavelmente anula qualquer benefício para a saúde cardíaca, alerta a American Heart Association.

Além disso, uma xícara de café tem apenas 8 onças (237 ml) na maioria dos estudos; o padrão “grande” ou xícara grande em algumas cafeterias é o dobro, 16 onças (473 ml).

A cafeína pode ser perigosa se consumida em excesso por certas populações, a pesquisa mostrou.

Altos níveis de consumo de café (mais de 4 xícaras) durante a gravidez foram associados ao baixo peso do bebê ao nascer, parto prematuro e natimortos em um estudo de 2017.

Estudos anteriores também sugeriram que pessoas com problemas de sono ou diabetes não controlada deveriam consultar um médico antes de adicionar cafeína a suas dietas.

E, claro, esses benefícios não se aplicam a crianças. Crianças e adolescentes não devem beber refrigerantes, cafés, energéticos ou outras bebidas com qualquer quantidade de cafeína, de acordo com a Academia Americana de Pediatria.

Este texto é uma tradução; para ler o original em inglês, clique aqui.

Com informações CNNBRASIL