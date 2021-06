O Espetáculo da primeira neve do ano na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve o primeiro registro de neve durante o amanhecer desta segunda (28) quando uma chuva congelada tomou forma nas primeiras horas do dia.

Mais tarde, junto com a chuva congelada, veio a tão esperada neve que que chegou a acumular em alguns pontos de São Joaquim, principalmente no Vale do Cruzeiro e Snow Valley atraindo a atenção de muitos turistas e das pessoas que passavam pela região.

Veja o Vídeo:

Em Bom Jardim da Serra também ouve registro de neve, assim como Urupema e no centro de São Joaquim. A previsão de neve ainda persiste até quarta feira de manhã.

Atenção redobrada para quem trafega pelas rodovias congeladas ou recobertas de neve, pois os carros deslizam facilmente pelo trecho coberto de gelo.

Imagens da Neve em Bom Jardim da Serra por Leandro Macari

Imagens da Neve em São Joaquim da Serra por Mycchel Legnaghi :

Imagens Mycchel Legngahi / São Joaquim Online