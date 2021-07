Será que veremos neve de novo nos próximos dias ? Coutinho responde

Um dos eventos climáticos maios esperados do ano poderá se repetir novamente no próximos dias ? O Canal do Tempo, alimentado por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer, respondeu em um vídeo, de alerta, sobre a intensa onda polar que chegará nas próximas horas no Sul do Brasil e especialmente na Serra Catarinense trazendo novidades e cuidados que a população e agricultores devem tomar.

Neve? Danos nas lavouras ? Saiba mais assistindo ao vídeo:

Imagem de Satélite mostra a onda polar avançando sobre o Sul do Brasil: