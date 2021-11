Clube Astréa destaca o protocolo ” Evento Seguro” para Baile do Chopp 2021

O Clube Astréa irá trazer, no dia 20 de novembro, a edição 2021 do tradicional Baile do Chopp, considerado uma das festas mais divertidas de São Joaquim. O baile será embalado pela Banda Stylus, de Criciúma trazentos os hits mais badalados para um moderno baile do Chopp.

E para maior segurança o Clube Astréa irá seguir as regras do Protocolo ” Evento Seguro”, conforme o Decreto 1486/2021.

CONFIRA:

A compra do caneco não dá direito ao Evento sem a comprovação de vacina ou apresentação de teste Covid negativo na forma do Decreto 1486/2021. É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação, certificado vacinal ou teste Covid Negativo com menos de 48h.

Só será permidida a entrada de pessoas:

Imunizadas com esquema vacinal completo com duas doses ou dose única de vacina contra a Covid-19, ou

Que apresentam laudo de exame 1.RT-QPCR realizado nas últimas 72h, ou

Pesquisa de antígeno para SARS-COV-2 por SWAB realizado nas últimas 48h antes do Baile com resultado Negativo, não reagente ou não detectado.

Será obrigatória a apresentação da carteira de vacinação ou o certificado vacinal que pode ser obtido em “www.isevicos.com.br/conecte-sus-aplicatovo-passaporte-digital-de-imunizacao.

Para maiores informações na Secretaria do Clube Astréa ou pelos fones: (49) 98473-0947 ou 3233-0435