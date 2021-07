Neve e Sincelo deixam mata de pinheiros brancos em São Joaquim

O gélido amanhecer de desta segunda-feira (19) reservou um verdadeiro espetáculo nas primeiras horas da manhã quando a temperatura negativa e uma garoa fina formaram os primeiros flocos de neve entre 4h e 6h da manhã.

Rajadas de ventos fizeram com que a sensação térmica chegasse bem abaixo dos -10°C que é a sensação sentida na pele com o vento e a umidade.

Nos pontos mais alto do Cruzeiro, a cerca de 15km do centro de São Joaquim, uma mata de pinheiros ficou recoberta de gelo numa mistura de Sincelo e pesquenos flocos de neve, deixando o local com um cenário deslumbrante de inverno.

Imagens: Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online