Albergue provisório fica preparado para receber moradores de rua durante frio intenso em São Joaquim

A Assistência Social de São Joaquim, sempre preocupada e atenta com o frio rigoroso de São Joaquim, tem um albergue provisório caso algum morador de rua precise se abrigar no inverno gelado.

O local é no centro de eventos do idoso, sendo montado camas com cobertores e lençóis para eventuais emergências durante os dias de mais frio.

Equipes da secretaria fazem rondas diariamente em vias públicas, em busca de pessoas com situação de risco, onde são levadas para esse albergue. “Fizemos um trabalho preventivo, antecipando aos dias de mais frio, com translado para pessoas que queriam voltar para suas cidades, nós temos convênio com empresas de ônibus, através de passagens essas pessoas já foram para suas casas” explica Marilda dos Santos Rodrigues, Secretária de Assistência Social.

Vale lembrar que esse albergue é para emergências, caso alguém em vulnerabilidade seja encontrado nas ruas de São Joaquim.

Fonte: Prefeitura Municipal de São Joaquim