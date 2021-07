Rio Grande do Sul já tem registro de Neve e logo mais na Serra Catarinense

Os moradores do município de Canguçu, próximo a Pelotas, no Rio Grande do Sul, fizeram na manhã desta última terça-feira (27) primeiro registro de Neve desta semana Fazenda alegria de populares e principalmente de crianças que ficaram felizes ao ver o fenômeno.

Este foi o 6º registro de neve no Brasil somente no ano de 2021, começando por uma chuva congelada no período da manhã e evoluindo para pequenos capuchos de neve.

Veja o Vídeo:

O fenômeno pode se repetir entre a noite desta terça (27) e madruga desta quarta (28) em pontos isolados da Serras Gaúchas e Catarinense e mais provavelmente entre a tarde de quarta (28) e manhã de quinta (29) quando a janela para a neve estará aberta de forma mais ampla na Serra Catarinense.