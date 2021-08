Com -7.5°C a Serra Catarinense amanheceu com os campos recobertos de geada

Agosto continua com marcas negativas e geada na Serra Catarinense.

Pelo terceiro dia consecutivo de agosto a Serra Catarinense amanheceu com marcas negativas em consequência disso os campos ficaram branquinhos recobertos por uma considerável camada de geada.

Menor temperatura foi registrada pela rede de Estações Keiser no município de Bom Jardim da Serra que obteve a mínima de – 7.5°C.

Em São Joaquim os cavalos aproveitaram os campos geada para brincar e correr já que não era possível pastar com os campos cobertos de gelo nas primeiras horas do dia

Já se somam 89 dias de geada no ano e 62 dias com marcas negativas no estado de Santa Catarina em 2021.

-7,5 B.Jardim*

–6,9 Vargem Bonita*

-5,6 Água Doce*

–5,1 S.Joaquim/G.H

-4,4 Urupema**

–3,6 Lebon Régis*

-3,6 Painel/G.H

–3,4 Urubici*

-3,0 Fraiburgo*

–0,6 Maravilha**

-0,4 Rio das Antas/Sítio Águas de Gaia

–0,4 Rio Rufino6,8 Florianópolis

*Fernando Keiser

***Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Veja o Vídeo

https://youtu.be/p1SfCYyCB0U

Na localidade da Invernadinha há dez km do centro de São Joaquim, também amanheceu recoberta por geada ; imagens Raquel Oliveira