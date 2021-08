Vacinação em SC: Estado ultrapassa meta de vacinação dos grupos prioritários

Santa Catarina alcançou, nesta segunda-feira, 2, a marca de 100% da população estimada dos grupos prioritários com a primeira dose da vacina contra à Covid-19. São mais de 2 milhões de pessoas que já estão com o seu esquema vacinal iniciado. É o que apontam os dados do Vacinômetro do Estado.

Já com a segunda dose, são 1.271.313 de catarinenses, dos grupos prioritários, que estão totalmente imunizados e receberam ou as duas doses da vacina ou a dose única até às 18h, desta segunda.

“Vamos continuar empenhados, junto aos municípios, para que as vacinas cheguem na população no menor tempo possível. E assim, vamos progredir também nos grupos por faixa etária. Lembrando que, além de iniciar o esquema vacinal, é muito importante concluí-lo com a segunda dose”, destaca o governador Carlos Moisés.

Essa marca equivale a média entre todos os grupos levando em consideração uma estimativa populacional de cada categoria. Em razão disso, alguns grupos ultrapassam os 100%, enquanto outros ainda encontram-se abaixo desse valor.

“Chegarmos a essa marca demonstra nosso compromisso como Estado em imunizar nossa população. Conforme as vacinas chegam a Santa Catarina, damos toda agilidade para os municípios as recebam e realizem a aplicação”, reforça o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

Ainda nesta segunda-feira, a SES, por meio da Diretoria de Vigilância Epidemiologia (Dive) terminou a entrega de vacinas encaminhadas pelo Ministério da Saúde, neste final de semana. Foram distribuídas 187.410 doses de vacina às 17 regionais de saúde.

Grupos que ultrapassaram a meta:

Trabalhadores da Saúde – 108,3%

Pessoas idosas institucionalizadas – 121,3%

Pessoas deficientes institucionalizadas – 346,4%

Caminhoneiros – 186,3%

Comorbidades – 149,2%

Gestantes e puérperas com comorbidades – 203%

Pessoas de 70/74 anos – 100%

Por Karla Lobato

Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Saúde – SES