A 100ª geada no ano de 2021 na Serra Catarinense

O gélido amanhecer desta segunda-feira (30) trouxe a centésima geada do ano de 2021. O registro foi efetuado por Mycchel Legnaghi no Vale do Postinho, situado a cerca de 7km do centro de São Joaquim onde a temperatura atingiu 1.2°C de acordo com a Rede de Estações Keiser.

Durante as primeiras horas do dia, pouco antes do nascer do sol, já era possível raspar o gelo de cima dos automóveis no Vale do Caminhos da Neve em São Joaquim.

A menor temperatura foi obtida no município de Bom Jardim da Serra que assinalou a marca negativa de -0.8°C. Enfim foi um mês que teve a primeira quinzena de frio e a segunda quinzena mais quente o que fez com que a floração brotasse ainda no mês de agosto.

As mínimas abaixo dos 10°C

-0,8 B.Jardim*

1,2 S.Joaquim*

1,3 Urubici**

2,0 Painel*

2,8 Urupema**

5,8 Rancho Queimado/Inmet

6,6 L.Régis*

6,9 Lages**

7,6 Fraiburgo/Roberto

7,9 Major Vieira**

8,0 Iporã do Oeste/Jean W.Thums

8,0 Santa Rosa de Lima/serra/PWS

8,1 Joinville/serra/DSoares

8,1 Imbuia**

8,1 Campo Alegre**

8,2 Mafra/BAT Brasil

8,2 B.Retiro**

8,4 Vargem Bonita*

8,7 Bocaiana do Sul**

8,7 Itaiópolis**

8,7 Matos Costa**

8,8 Rio Rufino**

8,8 Água Doce**

8,8 São Bento do Sul**

8,9 Tubarão**

8,9 Vidal Ramos/C.G.

9,0 Santa Cecília**

9,1 São Cristóvão do Sul**

9,1 Tangará**

9,2 Curitibanos/Inmet

9,6 Papanduva**

9,7 Alfredo Wagner**

9,8 Palmeira**

9,9 Major Gercino/Guto

9,9 Braço do Norte/Jardel Joaquim

*F.Keiser

**Epagri

11,3 Florianópolis/T.Ruas

Estações padronizadas (governo e particulares)

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim