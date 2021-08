Heroína de dois mundos: Bicentenário de Anita Garibaldi é comemorado nesta segunda-feira

O Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi, considerada a heroína de dois mundos, é comemorado nesta segunda-feira, 30 de agosto. Em Santa Catarina, desde 2019, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) trabalha na organização de atividades para 2021, junto à Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita Garibaldi. A programação envolve desde a mostra Anita Garibaldi 200 anos: Vida, Coragem e Paixão até um Concurso Literário.

Anna Maria de Jesus Ribeiro, que depois se tornaria Anita Garibaldi, nasceu no Sul de Santa Catarina e transcorreu sua vida na primeira metade do século XIX, época em que Brasil obteve sua independência de Portugal e na qual ocorreram lutas que determinaram o tipo de ordem política e social que iria vigorar pela maior parte daquele século no país.

Ela se envolveu diretamente nos acontecimentos da Revolução Farroupilha, quando foi proclamada a República Catarinense (ou Juliana), em1839, na cidade de Laguna, onde ela vivia. Foi nesse momento que Anita iniciou sua trajetória com Giuseppe Garibaldi que somente terminaria com a morte dela quase uma década depois, na Itália, em meio às lutas para sua unificação.

O governador Carlos Moisés destacou que Anita Garibaldi é um ícone de Santa Catarina, do Brasil e também do continente europeu. “Hoje é um dia especial. Anita foi uma guerreira, uma mulher, mãe e companheira que mostrou que estava muito à frente do seu tempo e resgata, além da história, as grandes batalhas e a importância da mulher no cenário estadual e nacional.

Governador Carlos Moisés durante a abertura do Colóquio Internacional dos 200 anos de Anita Garibaldi, no dia 11 de agosto. Fotos: Julio Cavalheiro/Secom

Enquanto que no Brasil a memória de Anita permaneceu oculta ao longo do século XIX, na Itália ela passou a ser celebrada juntamente com seu marido Giuseppe Garibaldi como heroína da unificação italiana.

Mas o legado de Anita Garibaldi, em 2021, é fortemente lembrado pelo poder público, entidades e escritores, entre outros. Desde exposições a peças de teatro, Santa Catarina honra a memória de sua filha das mais diversas formas.

Mostra e Concurso Literário

A mostra Anita Garibaldi 200 anos: Vida, Coragem e Paixão, que está em cartaz no Museu Histórico de Santa Catarina, na capital. Para celebrar a data, foi proposta uma atividade interativa pedindo que os visitantes deixem suas mensagens à aniversariante.

Outra ação é o Concurso Literário do Bicentenário de Anita Garibaldi que está com inscrições abertas.

Ano de Anita

O governador Carlos Moisés instituiu o Ano Comemorativo do Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi por meio do Decreto 1.173/2021. Desde 2019, a Fundação Catarinense de Cultura (FCC) vem trabalhando na preparação das programações que marcam este ano.

Criada para organizar as comemorações, a Comissão Estadual Comemorativa ao Bicentenário de Anita Garibaldi foi instituída por meio da Portaria FCC nº 39/2019.

O grupo é composto por diversos órgãos públicos, como Secretarias de Estado e prefeituras, além de entidades públicas e privadas, entre as quais, o Instituto CulturAnita, de Laguna. Na Itália, os parceiros são o Museu e Biblioteca Renzi, o Instituto Garibaldi Da Vinci e a Associação Nacional dos Veteranos Garibaldinos.

