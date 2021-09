11 de Setembro abaixo de zero na Serra Catarinense

O amanhecer de 11 de Setembro trouxe novamente a formação de geada e temperaturas negativas na Serra Catarinense.

O Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim, amanheceu novamente recoberto por uma fina camada de gelo e comuma paisagem branquinha lembrando a típica imagem do inverno.

Porém essa bela paisagem invernal trouxe uma grande preocupação para os fruticultores já que a florada esta em pleno desenvolvimento e muitos tiveram que combater a geada fazendo fogueiras nos pomares de baixadas de São Joaquim e da Serra Catarinense.

Essa foi a 5ª geada do mês de setembro e já se somam 105 dias de geada no Topo da Serra e 69 dias com marcas negativas em Santa Catarina no ano de 2021

Imagens Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online

As mínimas abaixo dos 6°C



-1,6 Vargem Bonita*

-1,5 Água Doce*

-1,4 Urupema**

-0,5 B.Jardim*

-0,3 Fraiburgo*

0,0 L.Régis*

0,0 S.Joaquim*

0,4 Curitibanos/UFSC**

0,4 Urubici**

1,0 Ponte Alta do Norte**

2,1 Frei Rogério**

2,5 Rio Rufino**

2,7 Caçador**

3,0 Lages/UDESC**

3,1 Bom Retiro**

3,3 Vargem**

3,4 Santa Cecília**

3,4 Campo Alegre/DSoares

3,5 Palmeira**

3,6 Rio das Antas**

3,6 Vargeão/PWS

3,7 Ibiam**

3,9 Campo Belo do Sul**

4,0 São Cristóvão do Sul**

4,2 Videira**

4,4 Joinville/serra/DSoares

4,4 Itaiópolis**

4,6 Mafra/Jean Alex

4,7 Três Barras**

5,0 Major Vieira/Inmet

5,0 Monte Castelo**

5,2 Maravilha**

5,2 Monte Carlo**

5,3 Papanduva**

5,4 Zortéa**

5,5 Porto União**

5,7 Ponte Serrada**

5,8 Pinheiro Preto**

5,9 Arroio Trinta**

11,9 Florianópolis**

*F.Keiser

**Epagri



Dados de Estações padronizadas (governo e particulares) compilados por

Ronaldo Coutinho / Piter Scheuer