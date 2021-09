Clube Astréa promove neste sábado (11) Live presencial com Os Garotos de Ouro

Os Garotos de Ouro vem contudo para mais uma live especial em São Joaquim, é Bailezito em Casa Live show 6 que será transmitido ao vivo pelo YouTube. O Grupo fará a apresentação ao vivo, seguindo uma série de lives já aclamadas pelo público onde terá muita música boa e bate-papo.

É com muito prazer que viemos por aqui anunciar nossa 6ª live no dia 11 de setembro as 20:00, a segunda live com publico, uma liveshow na charmosa cidade de São Joaquim, no centenário do Clube Astréa.

“OS GAROTOS DE OURO” apresenta a sua live no Clube Astréa com algumas restrições como o uso de máscara, público limitado, participantes somente sentados. Em um evento que marcará o retorno das atividades do Clube Astréa pós pandemia e com a Inauguração Oficial do novo espaço reformulado e os descerramento da placa em homenagem aos doadores do livro ouro 120 anos.

Bailezito em Casa Liveshow 6 tem o apoio de: Perboni do Brasil, Meganet, Cabanha Caiapiá, Ricardo Imóveis, Vinhos Suzin, Effectus, Solo Plano, Nataly lanches, Fito, Essência, Auto Elite, Laboratório Biodiagnóstico, Suprema, GT Materiais de Construção, Posto Caminhos da Neve, Restaurante Cristal de Gelo, SICOOB e Mecânica Truckar