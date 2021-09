Chuva de Granizo é registrada por moradores de Lages na Serra Catarinense

Os moradores da cidade de Lages, na Serra Catarinense, registram uma chuva de granizo no meio da tarde deste domingo (19) que voltou a assustar os moradores de diversos bairros do município.

De acordo com o Climaterra, a chuva de granizo foi consequencia do calor aliado a aproximação de uma frente fria na região, as nuvens de trovada com granizo foi identificadfa pelo radar e ocorreu por volta das 15h30min tendo poucos minutos de duração.

Veja o Vídeo:

Embora pequenas, as pedras de granizo causaram um certo temor, já que a cidade de Lages tem um histórico relevante de muitos danos ocorrido por esta condição meteorológica. Porém, desta vez, ainda não há informações de prejuízos relacionados ao granizo, mas pelo vento algumas casas chegeram a ter parte do telhado danificado e os moradores, em alguns bairros estão recebendo o auxílio da Defesa Civil do município.

A máxima registrado no município foi na localidade de Coxilha Rica que atingiu a máxima de 25.4ºC e não se descarta mais chuvas de granizo ainda pela segunda-feira (20).

Imagens Redes sociais / Divulgação