Granizo do tamanho de ovos causa danos e prejuízos em São José dos Ausentes e Bom Jesus no RS

O Município de São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul, foi fortemente atingido por uma chuva de granizo por volta das 15h45min da tarde deste domingo (19) causando diversos prejuízos para os moradores da cidade e do interior.

Os moradores chegaram a registrar granizo do tamanho de ovos e galinha que perfuraram o telaho as casas e causaram também danos aos carros que estava expostos na rua. No interior, ainda não há um levantamento sobre os prejuízos que essa chuva de granizo possa ter proporcionado às lavouras de brócolis, cenoura, batata, alho e hortifruiti em geral.

Um taxista local relatou que não há mais telhas de fibrocimento disponível na cidade e que será necessário trazer telhas de outras cidades para que seja possível cobrir os telhados das casas atingias no município.

Veja o Vídeo:

Imagens: Valeska Amaro Ribeiro Custodio, Vera Aparecida Amaro Ribeiro, Maria de Fátima Amaro Ribeiro, Malvina Amaro da Silva, Rhaiany Souza Machado e Redes sociais / Divulgação

Bom Jesus também foi atingida

O município vizinho de Bom Jesus, ao lado de São José dos Ausentes também foi atingido por uma forte chuva de granizo e um “fortíssimo” vento derrubou pinheiros, detelhou casas e causou muitos estragos nos telhados de casas e galpões.

Publicação no facebook relata o “arrepio” durante o temporal em Bom Jesus

Outras imagens de São José dos Ausentes: