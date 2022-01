30ºC – INMET de São Joaquim registra a maior temperatura dos últimos 59 anos no mês de janeiro

A informação trazida pelo Climaterra é que: Depois de 27 anos a estação do Inmet/S.Joaquim volta a registrar 30,0°C (em uma área próxima ao Parque de Exposições da Maçã). É Maior temperatura desde 1963 (59 Anos) e a terceira maior em janeiro na série 1955/2022. O Registro foi efetuado neste último domingo 02 de Janeiro.

Já na Climaterra, próximo ao centro da cidade, foi a mais alta já registrada, também em janeiro, chegando a 24ºC. Outro detalhe é que em dezembro a estação do INMET de Urussanga registrou apenas 34ºC de máxima, a última vez que atingiu uma máxima tão baixa foi em 1951. Aranguá, no litoral sul, teve apenas uma dia com 30.4º de máxima. Um número evidentemente baixo para o mês de dexembro de acordo com os registros da INMET.

Curioso é que em 02 de Janeiro de 2021 a cidade de São Joaquim registrou a primeira geada do ano e um ano após atinge o recorde dos últimos 59 anos em relação ao calor.