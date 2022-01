Mais uma morte por Influenza A foi confirmada em Santa Catarina pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE/SC). Trata-se de uma mulher, de 85 anos, moradora de Tubarão, no Sul do Estado. A morte foi confirmada no último domingo (02).

Segundo a DIVE/SC, a vítima tinha diabetes, miocardiopatia dilatada, bronquite e era tabagista. Ela havia dado entrada no hospital no último dia 26 de dezembro e morreu três dias depois, na quarta-feira, dia 29.