A 10ª Geada do Verão no Vale do Caminhos da Neve

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3KM do Centro de São Joaquim voltou a ficar branquinho, recoberto por uma fina camada de gelo durante o gélido amanhecer desta terça (15) quando os termômetros chegaram na casa dos 4.1ºC na área urbana da cidade.

O Vale possui características peculiares que retém o frio que se forma na baixada, numa altitude de 1.200m. Como o ar firo é mais pesado, ele se deposita nas baixadas congelando as gotículas de orvalho e formando então a geada.

Veja o Vídeo:

Essa foi a 3ª geada de fevereiro de 2022 e a 10ª geada do verão 2021/2022. O frio foi particularmente preponderante e deixou grande parte do oeste ao sul de Santa Catarina com as temperaturas entre 10/15°C, ou seja, consideravelmente frio para essa época do ano.

Veja as imagens:

As mínimas de Santa Catarina:

3,2ºC Vargem Bonita/Estações Keiser

3,2ºC Painel/PWS

4,1ºC São Joaquim/Tadeu

4,1ºC Urupema/Epagri

5,2ºC Urubici/Estações Keiser

5,6ºC Fraiburgo/Estações Keiser

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online