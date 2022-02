Santa Catarina é destaque em cirurgias eletivas e supera em 350% os estados do Sul

Santa Catarina é o estado que mais realizou cirurgias eletivas hospitalares em 2021, levando em consideração a população residente, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram 41.603 cirurgias hospitalares e 57.081 cirurgias ambulatoriais feitas em 365 dias. Ao todo, foram realizadas 98.684 cirurgias eletivas no ano passado, ou seja, 17,1% do total de 578 mil feitas no país.

Os números também são positivos em cirurgias por habitante. Santa Catarina só perde pro Amapá, que tem uma população de 857 mil habitantes e realizou 43 mil cirurgias eletivas, enquanto SC possui 7.351.785 de habitantes e fez mais de 98 mil procedimentos.

Entre os estados do Sul, o Rio Grande do Sul fez 21.896 cirurgias eletivas no ano passado, enquanto o Paraná produziu 20.045 procedimentos. Portanto, em um comparativo, Santa Catarina realizou 350% a mais de eletivas do que seus vizinhos da região.

“Enfrentamos momentos muito difíceis na pandemia, no ano que passou, mas nosso desafio tem sido a atual conjuntura acerca do que encontraremos pós pandemia na saúde pública e a preocupação tem sido, sim, as cirurgias eletivas. Para isso, nós criamos uma força-tarefa para fazer o máximo de cirurgias em um curto espaço de tempo para reduzirmos consideravelmente as filas de espera. O resultado está sendo reconhecido e celebrado a nível nacional”, apontou o secretário da Saúde, André Motta Ribeiro.

Política Hospitalar Catarinense

Um dos acréscimos mais importantes para o aumento das cirurgias e diminuição das filas tem sido a Política Hospitalar Catarinense. A nova PHC permitirá um investimento de aproximadamente R$ 618,2 milhões em hospitais de Santa Catarina a partir deste ano. Os recursos são utilizados para custeio, manutenção e investimento (desde que previamente aprovado). Em 2021, o valor investido pela PHC foi de R$ 268,3 milhões. Portanto, o Estado projeta um volume ainda maior de eletivas em 2022, com 15 mil ao mês, a partir de março e 500 procedimentos ao dia.

Repasses da Política Hospitalar podem ser analisados no site: https://www.coronavirus.sc.gov.br

Por: Andrey Lehnemann

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde – SES