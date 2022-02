Mais uma geada em pleno 16 de fevereiro na Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a obter registro de geada durante a manhã desta quarta (16) quando os termômetros chegaram a baixar dos 3ºC e com isso a formação de geada em alguns municípios.

A menor temperatura foi registrada em bom Jardim da Serra que chegou na casa dos 2.4ºC conforme a Rede de Estações Keiser. Já em São Joaquim a Estação G.Hugen registrou a mínima de 5.5ºC no Vale do Caminhos da Neve e com formação de geada que recobriu os campos nas baixadas.

Veja o vídeo:

Essa foi a segunda geada seguida em fevereiro e a quarta do mês, somando a 11 dias de geadas neste verão 2021/2022.

Veja as imagens da Geada em Bom Jardim da Serra por Sérgio Felipe:

Veja as imagens da Geada em São Joaquim por Mycchel Legnaghi:

As mínimas:

1.4ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

5.5ºC São Joaquim / Estação G-Hugen

6,5ºC Urubici/R.Nicoletti

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online