Ônibus da Celesc oferece serviços de atendimento em São Joaquim

Para oferecer mais comodidade aos seus consumidores, a Celesc instalou um ônibus de atendimento no mesmo endereço de sua loja de São Joaquim. O automóvel está em serviço desde janeiro, quando iniciaram as obras da reforma estrutural da loja, que inclui a readequação dos espaços, troca da mobília e padronização da identidade visual. A previsão de conclusão das obras do novo espaço é no mês de abril.

O atendimento está sendo realizado na Rua José Viêira de Melo, 1, no Centro da cidade. O automóvel é climatizado e possui uma estrutura com computadores, cadeiras e estação de trabalho para dois atendentes. O horário de funcionamento é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Celesc Digital

Além das lojas físicas, a Celesc também disponibiliza diversos serviços pelos canais digitais e de telefone. Uma das formas de atendimento é pela agência web (http://bit.ly/2JNiSkR), ou ainda pelo chat online (http://bit.ly/ChatOnlineCelesc ). Já os telefones de atendimento são centralizados nos seguintes canais: Emergência, pelo 08000 48 0196, Comercial, no 08000 48 0120, e Ouvidoria, pelo 08000 48 3232.

Texto: Comunicação Celesc