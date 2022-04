Residência é destruída por incêndio no Bairro Bela Vista em São Joaquim

Suspeita-se que o incêndio tenha sido criminoso

O Corpo de Bombeiros de São Joaquim foi acionado na noite desta terça-feira (19), às 22h59, na Rua Antônio Pereira Sobrinho, bairro Bela Vista, próximo a escadaria. No local uma residência de madeira nos fundos com aproximadamente 70 m² totalmente tomada pelas chamas.

Para realizar o primeiro combate a guarnição utilizou 02 (dois) lances de mangueiras, realizando o combate direto. O combate foi realizado por um uma equipe na parte externa da residência, tendo uma segunda equipe adentrado na casa para realizar o combate confinado.

Após a extinção das chamas e a expulsão da fumaça, a guarnição retirou todo o material combustível que ainda se encontrava na residência. Ao todo foram utilizados em torno de 4.000 litros da água.

Foi necessário quebrar uma pequena mureta na parte da frente da residência para que os bombeiros pudessem combater focos embaixo do assoalho. A Polícia Militar prestou auxilio durante toda a ocorrência. Foi efetuado o isolamento do local para posterior perícia.

De acordo com o morador da residência suspeita-se que o incêndio seja criminoso, sendo que em manos de 30 dias um veículo Fox teve os pneus cortados, uma caçamba também pegou fogo de forma estranha e um outro carro também pegou fogo no final de semana passado.

No momento do incêndio na residência, o casal de moradores estavam dormindo, acordaram com um barulho de vidro estilhaçado e se depararam com a casa toda em chamas, rapidamente saíram e conseguiram salvar dois veículos que estavam na garagem. As causas do incêndio serão investigadas.

Com informações do 5° Batalhão de Bombeiros Militar