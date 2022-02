Caminhos da Neve registra a 5ª geada de Fevereiro de 2022

O Vale do Caminhos da Neve, localizado a cerca de 3 km do centro de São Joaquim registrou, na manhã o último sábado, a quinta geada do mês de fevereiro de 2022.

Alem de São Joaquim, a município de Bom Jardim da Serra também obteve registro de geada durante o amanhecer com a mínima de 3.1°C assinalado pelas Redes de Estações Kaiser.

Em São Joaquim, a temperatura mínima ficou na casa dos 4°C e consequentemente os campos das baixadas do Vale do Caminhos da Neve amanheceram recobertos por uma fina camada de gelo.

Esta já é a 5ª geada no mês de fevereiro e a de número 12 do verão 2021/2022.

As mínimas:

3,1 °C B.Jardim/Estações Keiser

4,0 °C S.Joaquim/PWS

4,6 °C Painel/Estações Keiser

5,4 °C Fraiburgo/Estações Keiser

5,8 °C Urubici/Estações Keiser

6,7ºC Urupema/*Epagri

7,6 °C Curitibanos/UFSC*

8,1 °C Lages/UDESC*

8,2 °C Lebon Régis/F.K

Dados Compilados por Coutinho/ Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais

Imagens Mycchel Legnaghi/ São Joaquim Online