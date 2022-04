Serra Catarinense registra as primeiras temperaturas negativas de 2022

A Serra Catarinense obteve seus primeiros registros de temperatura negativa entre o anoitecer desta última quinta-feira 31 de Março e o amanhecer desta sexta-feira 1 de Abril.

A menor temperatura registrada foi no município de Bom Jardim da Serra que atingiu a marca de – 2.5ºC assinalado pela Rede de Estações Keiser. Já em São Joaquim, o Vale da Invernadinha e o Vale do Caminhos da Neve amanheceram recobertos por uma considerável camada de Gelo e foi necessário raspar a geada de cima dos automóveis para que os motoristas pudessem ter um mínimo de visibilidade através do para-brisa.

Veja o vídeo:

Essa foi a geada de número 10 no ano de 2022 e o fato curioso é que grande parte do estado de Santa Catarina ficou com a temperatura entre 5ºC a 11ºC.

As Mínimas:

-2.5ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-1.5ºC São Joaquim / PWS

-0.8º Painel / PWS

0.9ºC Urubici / Estações Keiser

1.6ºC Urupema / Epagri

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Peter Scheuer em estações padronizadas governamentais e particulares.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

Geada no Vale da invernadinha