Campos branquinhos – Vale do Caminhos da Neve novamente abaixo de zero

A Serra Catarinense voltou a obter temperatura negativa durante o frio amanhecer desta quarta (20), quando os termômetros atingiram a marca de -0.8ºC no município de São Joaquim. Esse foi o décimo oitavo registro de geada do ano de 2022, sendo a quinta temperatura negativa do ano e a oitava geada do mês de abril na região do topo da Serra.

Veja o Vídeo:

Já o espetáculo de gelo, ficou mais uma vez por conta do Vale do Caminhos da Neve, situado a 3km do centro de São Joaquim, que após dissipar um nevoeiro mostrou os campos esbranquiçados, nas baixadas, recobertos por uma fina camada de gelo em um contraste magnífico com os campos dourados ao nascer do sol.

As mínimas:

-0.1ºC São Joaquim / Estações Keiser

0.8ºC Urupema / Epagri

1.9ºC Painel / PWS

2.3ºC Urubici / Estações Keiser

3.1ºC Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

3.7ºC Água Doce / Estações Keiser

4.1ºC Lebon Régis / Estações Keiser

4.4ºC Fraiburgo / Estações Keiser

6.1º Curitibanos / Epagri

6.9º Ibiam / Epagri

Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer em estações padronizadas particulares e governamentais.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online