Desempregados podem sacar até R$1 mil a partir desta quarta

O novo saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no valor de até R$1 mil a partir desta quarta-feira, 20 de abril, será liberado até mesmo para quem está desempregado.

A liberação dos valores do FGTS acontecerá para mais de 40 milhões de pessoas em todo o país. Quem está sem emprego, ou seja, sem registro em carteira, também poderá receber os valores. Confira!

De acordo com as regras de liberação do saque de até R$1 mil do FGTS, o valor estará disponível para todos os brasileiros. Isso inclui tanto para os empregados formais (quem trabalhadores com carteira assinada), quanto para desempregados e informais.

Entretanto, já se sabe que para garantir o novo saque do FGTS, os trabalhadores devem possuir saldo nas contas vinculadas do FGTS. Sendo assim, independente da situação em que o cidadão se encontra, a única exigência para realizar o novo saque do FGTS de até R$ 1mil é justamente ter saldo nas contas do fundo.

Vale lembrar que o saque será limitado em até R$ 1 mil, logo mesmo que o cidadão tenha valores superiores a este nas contas do FGTS, o limite continuará sendo de um mil reais.

Para saber qual o valor disponível para saques, o trabalhador poderá consultar o saldo através do aplicativo FGTS, disponível para celulares. Pela ferramenta, o trabalhador poderá acompanhar, em tempo real, o quanto possui de saldo, além de conhecer outras possibilidades de recebimento do Fundo de Garantia.

Para acessar o aplicativo é simples, confira:

Baixe o aplicativo FGTS em seu celular (Android ou iOS) Abra o app e clique em ‘Entrar no aplicativo’ Digite o seu CPF, clique em ‘Não sou um robô’ e selecione as imagens solicitadas Digite sua senha e clique em ‘Entrar’ Caso se esqueça da senha, será possível redefinir uma nova senha em ‘Recuperar senha’ Na tela inicial do aplicativo, estarão as informações das empresas em que você trabalhou O saldo estará explicito no topo da tela

O FGTS também poderá ser consultado via SMS. Nesta situação, o trabalhador poderá acompanhar os depósitos e o saldo total das contas por meio via celular. Essa é uma das maneiras bem práticas.

Ademais, por correspondência, o trabalhador poderá acompanhar a movimentação de sua conta do FGTS por meio do extrato entregue diretamente na residência, a cada dois meses. O funcionário deverá informar seu endereço completo no site informado acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

Além disso, uma outra maneira simples e fácil de consultar o saldo do FGTS é pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa, no site da Caixa.

Nascidos em janeiro: 20 de abril

20 de abril Nascidos em fevereiro: 30 de abril

30 de abril Nascidos em março: 04 de maio

04 de maio Nascidos em abril: 11 de maio

11 de maio Nascidos em maio: 14 de maio

14 de maio Nascidos em junho: 18 de maio

18 de maio Nascidos em julho: 21 de abril

21 de abril Nascidos em agosto: 25 de abril

25 de abril Nascidos em setembro: 28 de abril

28 de abril Nascidos em outubro: 1º de junho

1º de junho Nascidos em novembro: 08 de junho

08 de junho Nascidos em dezembro: 15 de junho

É importante lembrar que os trabalhadores não são obrigados a realizar o saque do FGTS, mas caso não queiram aproveitar a oportunidade, só poderão realizar o saque em situações específicas previstas em Lei.

Fonte: Noticias Concursos