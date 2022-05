Começa a nevar com intensidade em São Joaquim – A primeira neve de 2022

A altitude de 1550 m do Cruzeiro, localizada cerca de 15km do centro de São Joaquim obteve os primeiros registros de neve durante as primeiras horas do amanhecer desta terça (17) com pequenos flocos caindo do céu.

Porém, as foi por volta das 10h da manhã que a neve se intensificou trazendo capuchos de neve ainda maiores e com uma considerável quantidade fazenda alegria de turistas que escalaram as montanhas para sentir na pele a primeira neve de 2022.

Veja o Vídeo:

A previsão de neve continua e poderá nevar ainda mais nas próximas horas em São Joaquim e nas cidades mais altas da Serra Catarinense

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online