São Joaquim, no alto da Serra Catarinense teve os primeiros registros de Neve na manhã desta terça-feira (17).

Os primeiros flocos foram registrados no Vale do Cruzeiro, há cerca de 18km no Centro de São Joaquim por volta das 11:22min.

As primeiras rajadas com flocos de neve intercalando entre flocos de neve e chuva congelada.

A expectativa que ocorra mais registro de neve, a janela está aberta com condições favoráveis ao fenômeno.

https://fb.watch/d3r1dIJpo4/

Mycchel legnagh/ São joaquimonline