Maio de 2022 termina congelante com -6.6°C na Serra Catarinense

O mês de maio finalizou com uma temperatura relativamente abaixo de zero durante as primeiras horas do amanhecer desta última terça-feira 31.

Em São Joaquim, na localidade de Corujas, a cerca de 7km do centro da cidade, uma estação assinalou -6.6°C em uma área de produção de maçãs.

Já no Vale do Caminhos da Neve, a 3km do centro da cidade, o espetáculo ficou por conta de uma considerável camada de gelo que recobriu os campos e automóveis.

A contabilidade do mês de maio fechou com a maior neve em 23 anos e quarta máxima absoluta de temperatura mais baixa do mês chegando a apenas 18.4°C, desde abertura da estação do INMET em 1955. Mais de 2°C abaixo da média para maio, sendo excelente para a fruticultura porém um tanto cruel para os moradores da Serra Catarinense.

A projeção de frio continua para o início do mês de junho e podendo ainda ganhar força depois do dia 07 com mais geadas e temperaturas negativas.

As mínimas do dia 31 de maio:

-6.6°C São Joaquim/ PWS

-3.1°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

-2.3°C Urupema / Epagri

-1.8°C Urubici / Estações Keiser

-0.2°C Água Doce / Estações Keiser

0.8°C Painel / PWS

0.8°C Bocaina do Sul / Epagri

0.8 Lages / Epagri

Já se somam 39 dias com geada e 24 dias com temperaturas negativas deste ano de 2022 no topo da Serra.

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online