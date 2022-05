Rua José Américo no Bairro Nossa Senhora Aparecida receberá pavimentação

Mais uma rua será pavimentada em São Joaquim, desta vez no Bairro Nossa Senhora Aparecida, com emenda parlamentar no valor de R$ 500 mil destinada pelo Deputado Federal, Daniel Freitas (PL).

O Deputado esteve no último sábado (28), juntamente com o vereador Liander Padilha na Rua José Américo para anunciar aos moradores a pavimentação no local, uma reivindicação de melhorias da comunidade.

“Vamos trabalhar juntos com nosso setor de planejamento, assim que o projeto esteja liberado iremos licitar a empresa para a pavimentação, queremos fazer obras em todos os bairros”, destaca o Prefeito Giovani Nunes.

Fonte: Assessoria de imprensa Prefeitura Municipal de São Joaquim