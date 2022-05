A ascensão dos Esports Site Aposta

O hype em torno dos e-sports não está mais limitado à Ásia. Os duelos entre os melhores jogadores profissionais em consoles e PCs há muito tempo se tornaram um fenômeno global. Por exemplo, alguns clubes da Bundesliga têm até suas próprias equipes de esports.

Isto também aumentou o interesse em apostas em esports. Mas como funciona o esports em geral, e quais são as opções disponíveis no site aposta?

Jogos e competições em que você pode apostar

O mundo dos esports está se desenvolvendo e mudando rapidamente e, em algumas áreas, ainda está em construção.

Um exemplo disso é o fato de não existir uma verdadeira organização guarda-chuva global (associação de instituições frequentemente relacionadas, específicas da indústria, que trabalham unidas formalmente para coordenar atividades ou reunir recursos).

Como resultado, existem muitas organizações diferentes que coordenam torneios e competições. Algumas existem apenas por alguns anos e depois são substituídas por outras. Os melhores jogadores de esports simplesmente vão aos torneios com o maior prêmio em dinheiro.

As regras no esports são baseadas nas especificações do jogo no que diz respeito ao conteúdo específico do jogo. Nos torneios, o organizador determina a modalidade.

Basicamente, as mesmas regras básicas se aplicam às apostas em esports e a outros esportes. Certifique-se de ler cuidadosamente os termos e condições do provedor do site aposta.

Vale dizer que jogos de computador, tais como Dota 2, League of Legends (LOL), Counter-Strike: Global Offense (CS:GO), também são considerados esports. E há também alguns jogos que estão atualmente em ascensão.

Por exemplo, enquanto o Counter-Strike já existe há muito tempo, o Fortnite tem crescido de popularidade há alguns anos. Entretanto, as apostas de CS:GO ainda são muito mais comuns do que as apostas de Fortnite.

Tipos de apostas para os esports

Os mercados de site apostas para esports diferem de jogo para jogo. O simulador de futebol FIFA oferece diferentes opções de apostas do que quando comparado a jogos como CS:GO. A maioria das apostas em esports se dá no campo de lutas e jogos de estratégia.

As mais comuns são as apostas sobre os vencedores do torneio (geralmente apostas de longo prazo ou apostas especiais), os vencedores de uma partida, bem como algumas apostas ao vivo.

Quão populares são as apostas em esports?

O volume de apostas esportivas em esports está em constante crescimento. Embora ainda estejam muito longe de muitos dos esportes clássicos, como futebol ou tênis, dificilmente há um mercado que esteja crescendo mais rapidamente do que esse.

O número de espectadores, a renda e os prêmios em dinheiro para torneios como ESL, LCS, IEM, ou Dreamhack também estão aumentando a passos largos.

Além disso, o mercado de jogos está sempre mudando, os desenvolvedores lançam regularmente novos jogos para diferentes plataformas.

Se o cenário esports conseguir constantemente emplacar sucessos, mais e mais torneios serão rapidamente formados e reunirão muitos espectadores.

Quão atraentes são as odds em site apostas de esports?

As odds para a maioria dos esports são de fato muito atraentes. E há duas razões para isso. Por um lado, os esports são comparados aos esportes tradicionais, como futebol, tênis ou hóquei no gelo, muitas vezes negligenciados pelos fornecedores de apostas.

As casas de apostas investem mais tempo nas apostas em grandes competições como a Premier League, Europa League ou Liga dos Campeões porque a demanda é simplesmente maior lá.

As odds incorretas são muito mais incomuns lá do que nas apostas eSports, portanto, com um pouco de know-how sobre os jogos, equipes e jogadores, você tem uma vantagem sobre o bookie.

Estaria a casa de apostas esportivas superestimando os favoritos e, portanto, as cotações as odds no site apostas são muito baixas? Ou, talvez, subestimando o visitante e lhe dando odds que na verdade são muito altas? Bom, se você reconhecer tais desvios nas cotações, você pode usá-las em seu benefício.

A segunda razão é o fato de que cada vez mais apostadores também estão incluindo as apostas esports em sua carteira de apostas. Isto aumenta a gama de odds no fim. Portanto, você pode tomar uma decisão muito clara a favor do site de apostas que oferece as maiores e, portanto, mais atraentes odds de apostas.