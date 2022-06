Com -5.8ºC Serra Catarinense amanhece recoberta de gelo

Em um dos dias mais frios do ano a Serra Catarinense obteve temperaturas congelantes durante o amanhecer deste sábado (11). A menor temperatura foi registrada no município de Urupema como a mínima de -5.8ºC

As cidades como São Joaquim, Bom Jardim da Serra, Urubici e Painel também amanheceram recobertas por uma considerável camada de gelo que recobriu campos, casas e automóveis.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br

Muito frio na serra! quarta negativa de junho e 28 no ano e 5 geadas em junho com 43 no ano.

As mínimas Abaixo dos 0°C

-5,8 Urupema**

-5,3 B.Jardim*

-4,6 S.Joaquim*

-3,4 Urubici/Renato Nicoletti

-2,2 Água Doce*

-1,9 Painel/PWS

-1,7 Vargem Bonita*

-1,3 Campo Belo do Sul**

-1,2 Ouro Verde/PWS

-1,1 L.Régis**

-1,0 Tangará**

-0,9 Monte Carlo**

-0,9 Fraiburgo*

-0,9 Ponte Serrada**

-0,8 Bocaiana do Sul

-0,7 São Cristóvão do Sul**

-0,6 Rio Rufino**

-0,4 Campos Novos/Inmet

-0,4 Arroio Trinta**

-0,4 Lages**

-0,3 Caçador**

-0,3 Curitibanos/UFSC**

-0,1 Vargeão/PWS

1,1 Guatambú/Piter Scheuer

5,3 Florianópolis/Tomaz Rua

* F.K.

**Epagri

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer