Caminhoneiro é flagrado dirigindo sem o para-brisa dianteiro, com capacete, em SC

Um caminhoneiro foi flagrado dirigindo sem o para-brisa dianteiro e de capacete, em uma rodovia estadual de Santa Catarina. O caso ocorreu na SC-370, no trecho do município de Gravatal e o flagrante ocorreu na manhã desta sexta-feira, 10.

O motorista do caminhão foi abordado pela Polícia Militar Rodoviária e o capacete seria uma forma de “substituir” a ausência do para-brisa dianteiro. De acordo com o relato do caminhoneiro, ele seguia de Tubarão para Gravatal.

Aos policiais, o caminhoneiro disse que seu mecânico o orientou que usar o capacete não traria problemas, no caso da falta do para-brisa.