Coração de Gelo! Dia dos Namorados congelante na Serra Catarinense

O Dia dos Namorados foi marcado por temperaturas congelantes na Serra Catarinense em um dos dias mais frios do de 2022.

Em São Joaquim a menor temperatura foi -7.3ºC na região do Caminhos da Neve e obteve o registro de -3.9ºC em pleno centro da cidade. Houve o congelamento de açudes, lagos e também das árvores na praça central da cidade.

Veja o Vídeo:

E por ser uma data especial “12 de Junho” abaixo de zero, teve direito, até mesmo, a um “Coração de Gelo” com flores dentro em uma declaração de amor dos jovens Murilo Nicoletti e Maria Eduarda Nesi que encararam uma baixíssima temperatura em pleno centro de São Joaquim para curtir o Dia dos Namorados da forma mais apaixonantemente congelante de todo o Brasil.

Veja as imagens:

Imagens Mycchel Legnaghi / São Joaquim Online

As mínimas do dia 12 de junho

-7,3 S.Joaquim***

-7,1 Painel***

-6,1 Urupema**

-5,2 Lebon Régis*

-5,1 Vargem Bonita*

-3,9 Fraiburgo/Roberto

-3,4 Água Doce*

-3,2 Ouro Verde***

-3,6 Urubici/Renato Nicoletti

-3,3 Frei Rogério**

-2,7 Caçador**

-2,7 Monte Castelo**

-2,6 Campo Alegre/DSoares

-2,3 Porto União**

-2,3 Mafra***

-2,1 Ibiam**

-1,9 Lages/UDESC**

-1,9 Vidal Ramos/C.G

-1,8 Palmeira**

-1,8 Santa Cecília**

-1,8 Itaiópolis**

-1,7 Tangará**

-1,7 Rio Negrinho**

-1,6 Campo Belo do Sul**

-1,6 Ponte Serrada**

-1,6 Papanduva**

-1,6 Celso Ramos**

-1,5 Campos Novos/Inmet

-1,4 Vargem**

-1,4 Videira**

-1,3 Três Barras**

-1,3 Curitibanos/UFSC**

-1,3 Bocaiana do Sul**

-1,2 Ponte Alta do Norte**

-1,2 Brunópolis**

-1,1 São Bento do Sul**

-1,0 Major Vieira**

-0,9 Major Gercino***

-0,9 Canoinhas**

-0,8 Rio das Antas**

-0,8 Iporã do Oeste/J.W.T

-0,7 Concórdia**

-0,5 Abdon Batista**

-0,4 Guatambú/Piter Scheuer

-0,3 Abelardo Luz**

-0,3 Arroio Trinta**

-0,2 Vargeão***

-0,2 Caibí**

-0,1 Imbuia**

2,5 Florianópolis**

*F.K

**Epagri

***PWS

Dados compilados por Ronaldo Coutinho/ Piter Scheuer em Estações padronizadas (governamental e particulares)