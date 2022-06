Telhado desaba em festa com 70 pessoas em SC

Um telhado do pavilhão, onde acontecia uma festa comunitária, com cerca de 70 pessoas, desabou por volta das 19h30 deste sábado (11), na linha Porto Chalana, em Guatambu, no Oeste de Santa Catarina.

Pelo menos seis adultos e uma criança tiveram ferimentos graves, conforme informações preliminares do Corpo de Bombeiros de Chapecó, as vítimas sofreram traumatismo cranioencefálico. Outras pessoas sofreram ferimentos leves.

Segundo o SAMU, uma criança que sofreu traumatismo craniano teve exposição da massa encefálica e foi internada em UTI do Hospital Regional do Oeste. Um adolescente de 16 anos sofreu uma fatura no fêmur e outra criança da tíbia e fíbula, que foram atendidas pelo resgate do SAMU.

As demais vítimas foram levadas por familiares ao hospital, informou o SAMU.

Conforme informações do Corpo de Bombeiros de Chapecó, a equipe foi acionada e se deslocou até o município. Ao chegar no local, as vítimas que estavam na festa já haviam sido encaminhadas ao Hospital de Caxambu do Sul, por populares.

O SAMU e os bombeiros estão no local fazendo o translado das vítimas ao Hospital Regional de Chapecó, após solicitação da equipe médica.

*notícia em atualização