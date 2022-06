Trânsito liberado na Serra do Rio do Rastro

Com uso de diversas bolsas de sal, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Bom Jardim da Serra conseguiu descongelar a pista em diversos pontos da Serra do Rio do Rastro e o trânsito de veículos foi liberado neste domingo, dia 12.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) o trecho da SC-390 estava interditado desde a 1h45 e foi liberado por volta das 9h20. Além da PMRv, também contribuíram no serviço para acelerar o derretimento do gelo guarnições da Polícia Militar (PM) de Bom Jardim da Serra e do Corpo de Bombeiros.