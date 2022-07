O retorno do frio: Campos recobertos de gelo na Serra Catarinense

A Serra Catarinense voltou a obter baixas temperaturas durante o amanhecer desta terça (26) quando os termômetros ficaram próximos a 0°C

Além da Serra Catarinense, muitas cidades de Santa Catarina ficaram com a temperatura entre 5°C a 10°C durante o gélido amanhecer.

No Vale do Caminhos da Neve, a Estação do INMET obteve a mínima de 0.9°C e o resultado foi os campos branquinhos, recobertos por fina camada de gelo. Essa foi a geada de número 74 no ano de 2022.

As mínimas em Santa Catarina

0.7°C Bom Jardim da Serra / Estações Keiser

0.9°C São Joaquim / INMET

1.5°C Vargem Bonita / Estações Keiser

1.9°C Painel / PWS

2.5°C Urubici / Epagri

2.7°C Urupema / Epagri

2.8°C Joinville / Serra-D.Soares

3.0°C Lebon Régis / Estações Keiser

3.8°C Fraiburgo / PWS-Roberto

4.7°C Curitibanios / UFSC-Epagri

5.5°C Itaiópolis / Epagri

5.7°C Campo Alegre / Epagri

Dados Compilados por Pieter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas (Governamentais e Particulares)

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline