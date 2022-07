Sinais de que o comportamento da criança merece atenção

Como saber se há algo diferente no comportamento da criança? Situações diversas como bullying, a chegada de um irmão ou uma mudança de escola podem desencadear mudanças nos pequenos e algumas atitudes podem até passar despercebidas ou parecer sem importância em um primeiro momento.

No entanto, ignorar certos comportamentos pode ser prejudicial para o desenvolvimento do seu filho, especialmente no futuro. Assim, a melhor maneira de descobrir se algo está fora dos padrões é observando atentamente o pequeno.

E, além disso, considerar estes 5 sinais de alerta sobre o comportamento da criança que listamos a seguir. Acompanhe o post para entender mais!

1. Baixo desempenho escolar

É comum que seu filho apresente dificuldades com alguma matéria eventualmente, mas, se isso tem ocorrido com frequência mesmo com a dedicação da criança, é importante conferir o que está havendo. Conversar com a escola abertamente é o primeiro passo.

2. Agressividade

Quebrar objetos, bater portas ou agredir familiares e amigos são situações que podem acontecer por motivos banais e de uma hora para a outra. Oferecer um ambiente acolhedor e dialogar com o pequeno pacientemente são boas maneiras de lidar com a agressividade infantil.

Além dessas atitudes, contar com a ajuda de um psicólogo também é uma opção eficaz, especialmente se essas situações têm prejudicado a criança de maneira geral, seja na escola, seja em casa.

3. Regressão de fases do desenvolvimento

Fazer xixi na cama depois do desfralde ou voltar a pedir ajuda para comer são exemplos de regressão de fases do desenvolvimento. De modo geral, esse tipo de comportamento normalmente surge porque a criança se sente insegura e ansiosa e precisa chamar atenção de seus pais e responsáveis.

4. Dificuldade em manter a atenção

Sua criança se distrai facilmente com frequência? Se qualquer brinquedo, barulho ou situação diferente parece roubar a atenção do pequeno a ponto de interferir nas tarefas do dia a dia, é interessante investigar o que está havendo. Afinal, esse comportamento da criança pode afetar seu desenvolvimento, inclusive para realizar atividades escolares.

5. Mudanças exageradas de comportamento

Por fim, as mudanças exageradas de comportamento entram nessa lista também. Ainda mais porque elas podem atrapalhar a rotina ou a saúde dos relacionamentos das crianças, além, claro, de gerar sofrimento.

Perda de apetite, oscilações de humor constantes ou falta de interesse em uma determinada atividade são pontos que merecem a atenção da família. Em todos os casos, vale a pena conversar abertamente com a escola e buscar ajuda de um psicólogo infantil.

Este foi nosso conteúdo com 5 Sinais de que o comportamento da criança merece atenção! Como dissemos, um olhar cuidadoso e atento faz toda a diferença para identificar as mais sutis mudanças nos pequenos. Além disso, paciência e um diálogo franco com o seu filho são cruciais para entender o que está havendo.

Com informações: Escola da Inteligência