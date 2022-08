Com -7.6°C o Vale do Caminhos da Neve registra a menor temperatura de 2022 no sul do Brasil

O Vale do Caminhos da Neve, situado a 3 km do centro de São Joaquim, com um frio de -7.6°C registrou a menor temperatura de 2022 no sul do Brasil de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia – INMET.

Como resultado de todo este frio, a completa vastidão do vale amanheceu recoberta por uma considerável camada de gelo, proporcionando uma paisagem exuberante, típica do inverno na Serra Catarinense.

Essa foi a geada de número 93 no ano de 2022, somando a 59 dias com marcas negativas nas regiões do topo da Serra.

Maior geada do ano na Climaterra (-4,2°C e -12,8°C na relva).

-7,8 Painel/PWS

-7,6 S.Joaquim/INMET

-6,2 B.Jardim/PWS

-5,3 Urupema/Epagri -5,2

Vargem Bonita/PWS -5,1

Fraiburgo/PWS -5,0

Urubici 3,9

Florianópolis*3,9

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Mycchel Legnaghi