107 dias de geada no topo da Serra Catarinense em 2022

A Serra Catarinense amanheceu com temperaturas congelantes durante as primeiras horas dessa segunda (05), quando os termômetros chegaram a marcar quase -4ºC.

Veja o vídeo:

Como resultado de todo este frio o congelamento dos campos, na altitude,foi meramente inevitável, tempo um amanhecer repleto de gelo nas áreas urbanas e rurais das cidades mais frias da Serra Catarinense.

Em São Joaquim, no Vale do Caminhos da Neve, o frio recobriu a vastidão do vale com uma fina camada de gelo, as plantas rasteiras e as mais rentes ao solo cristalizaram diante de um frio intenso, marcando então a geada de número 107 no ano de 2022.

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br

As mínimas

-3,9 B.Jardim/PWS

-3,2 S.Joaquim/Prefeitura/INMET

-3,3 Painel/PWS

0,3 Fraiburgo/PWS

1,1 Curitibanos/Epagri

1,6 Frei Rogério/Epagri

1,7 Lages/Epagri

1,9 Urupema/Epagri

2,0 Rio Rufino/Epagri

2,2 Urubici/Epagri

(Dados compilados por Ronaldo Coutinho e Scheuer em estações padronizazdas Governamentais e Particulares)