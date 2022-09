Confira a ordem do Desfile Cívico em São Joaquim em 2022

Após dois anos sem ser realizado, o tradicional Desfile Cívico, vai acontecer em São Joaquim, na rua Lauro Müller, na quarta-feira, dia 7 de setembro. O desfile terá início em ao lado da praça Cesário Amarante.

Como todos os anos, o desfile vai contar com a participação da Polícia Militar, Bombeiros, Entidades, Autarquias Municipais, Defesa Civil, Vicentinos, APAE, Escolas Particulares, Educação Infantil Municipal, Escolas Básicas Municipais de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Escolas de Educação Básica Estaduais, União dos Escoteiros do Brasil, entre outras.

O tema do desfile em 2022 será o bicentenário, que marca os 200 anos da Independência do Brasil.

Comemorado no 7 setembro, o Dia da Independência recorda o grito de independência às margens do rio Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I, mas esse marco nem sempre foi comemorado na mesma data. Devido às dificuldades de propagação das informações, a população só ficou ciente do feito em 12 de outubro, dia em que Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil e dia do aniversário do monarca.

O desfile está marcado para iniciar às 13h30 minutos.

ORDEM DO DESFILE CÍVICO 2022

TEMA: “SÃO JOAQUIM TERRA LINDA DE ENCANTOS MIL”

BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA

01- DIRETORES REDE DE ENSINO, ESCOLAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E PARTICULARES.

02- EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL

EEIM MARIA ELIZA MARTORANO BATHKE

EEIM ALCIDES ZABOT

EEIM JOSÉ DIOMAR RODRIGUES PADILHA

EEIM MADRE PAULINA

EEIM FILOMENA MARTORANO VIEIRA RODRIGUES

EEIM MARIA DOS PRAZERES OLIVEIRA E EEIM MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS NUNES

EEIM DIREITOS HUMANOS

03- APAE DE SÃO JOAQUIM

04- EEB MANOEL CRUZ

05- EEBM ATTÍLIA CECHINEL NEZI (LOCALIDADE DESPRAIADO)

06- EEBM ARISTIDES RIBEIRO DE MEDEIROS

07- EEB SÃO JOSÉ

08- EEBM DOMINGOS PEREIRA PORTELA

09- EEB MARTINHO DE HARO

10- CEJA DE SÃO JOAQUIM

11- EEBM JUREMA HUGEN PALMA CÍVICO MILITAR

12- EEBM JOSÉ SATURNINO DE SOUZA E OLIVEIRA (LOCALIDADE PERICÓ)

13- EEBM JOÃO PAULO CARVALHO (LOCALIDADE LUIZINHO)

14- EEBM JARBAS AMARANTE FERREIRA (LOCALIDADE BOAVA)

15- COLÉGIO PARADIGMA

16- EEBM CAIC FÚLVIO AMARANTE FERREIRA

17- EEBM MARIA APARECIDA NUNES (LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DO ARVOREDO

18- EEB ARY DE SOUZA BORGES

19- EEBM OCTÁVIO ANTUNES DE SOUZA (SÃO SEBASTIÃO DA VÁRZEA)

20- EEBM JOÃO INÁCIO DE MELO (LOCALIDADE DE SANTA ISABEL)

21- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES