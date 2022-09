Registro de neve em São Joaquim na primeira madrugada de Primavera; Veja o Vídeo

Surpresa para os turistas: Começou às 22h04 desta quinta-feira, 22, a primavera que é a estação do ano que marca a transição do inverno – clima seco em grande parte do País com episódios de frio – para o verão, período de predomínio do ar quente e úmido. Mas a entrada da Primavera trouxe uma grande surpresa principalmente para turistas que estavam na madrugada em São Joaquim na Serra Catarinense, no Restaurante Toscano por volta 00h:43 minutos de 23 Setembro onde no vídeo mostra o registro de neve. Também Hmhouve o registro de queda de flocos de neve em Bom jardim da serra na madrugada.

Imagens: Myvchel Legnahi/ São Joaquim online

A formação de um ciclone traz chuvas, mas o destaque é a entrada de uma massa de ar polar que faz as temperaturas caírem, causando neve e geada. 23 Setembro se inicia a primavera – e com a nova estação, veio também um conjunto de mudanças no tempo que deve se estender até o fim de semana. Isso inclui a formação de um ciclone extratropical, uma frente fria e a entrada de uma massa de ar polar no Brasil.