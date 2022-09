Tudo branquinho ! Neve em plena primavera na Serra Catarinense

A Serra Catarinense obteve registro de neve na primeira noite da Primavera de 2022 após as temperaturas despencarem.

O fato foi ocasionado pela baixa pressão em frente ao litoral do Rio Grande do Sul trazendo umidade e instabilidade (nuvens de chuva), aliado ao ar polar que se deslocou da Argentina proporcinando o cenário tipicamente climático para a formação da Neve.

Veja o video:

A neve começou a cair logo no final da noite desta quinta (22) e se manteve pela madrugada de sexta (23). Os Turistas que estavam em um Restaurante Italiano, em São Joaquim, correram para ver a Neve.

Já na localidade de Cruzeiro, a cerca de 15km do centro de São Joaquim, a sensação térmica chegou a cerca de -20°C com as fortes rajadas de vento, e o cume das montanhas ficaram recobertos de neve.

A Neve chegou também a ser registrada em áreas isoladas dos municípios de Rio Rufino, Bom Jardim da Serra, Urubici e Urupema. JA Em São Joaquim foi possível ver a neve em pleno centro da cidade.

Não neveva durante o equinócio de primavera desde 24 de setembro de 2013, quando nevou na c8dade de São Joaquim por volta de 12h50min e depois voltou a nevar no inicio da noite no Morro da Igreja em Bom Jardim da Serra e Cruzeiro em São Joaquim. Já em termos de intensidade, a última neve de primavera foi regsistrada em 22 de setembro de 2012 com um acúmulo de 0.5cm até 3cm.

As minímas do amanhecer com neve

-1.5°C Urupema / Epagri

-1.2°C Bom Jardim / INMET

-0.6°C São Joaquim / Caio Souza

-0.3°C Urubici / Nicoletti

Imagens Mycchel Legnaghi / @saojoaquimonline@gmail.com / Katia Fernner e Redes Sociais