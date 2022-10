Canal do tempo de Coutinho e Piter Scheuer chega a marca de 100 mil inscritos

Nesta segunda-feira (10) outubro o Canal do Tempo, chegou a incrível marca de 100 mil seguidores inscritos no Yutube. O trabalho da super dupla do tempo Ronaldo Coutinho e Piter Scheuer que prestam um excelente trabalho de informação precisas a comunidade, sobre o tempo. Atuando na área de previsão do tempo há muitos anos em rádios, internet e yutube. Ajudando em varios setores das regiões do Brasil e parte da América do Sul, com dicas para lojistas, turismo e agricultura.

É uma conquista que a gente divide com todos os (agora já) mais de 100 mil inscritos. Podermos ter este número expressivo de pessoas nos acompanhando nosso canal, fruto de muito trabalho e dedicação, mas o que mais tem sido gratificante é ver o crescimento do canal como um espaço de auxílio na área da Previsão do tempo, salientou Ronaldo Coutinho.

MUITÍSSIMO OBRIGADO A TODOS INTERNAUTAS QUE ESTÃO INSCRITOS NO CANAL DO TEMPO, UMA INCRÍVEL MARCA BATIDA HOJE. MUITA RESPONSABILIDADE, SERIEDADE E EMPATIA COM O PÚBLICO. CONTINUAREMOS ASSIM E AGORA RUMO AOS 200 K COM AJUDA DE TODOS! TAMBÉM AO AMIGO MOCHILEIRO!!! Coutinho/ Piter Scheuer.

https://youtube.com/c/CanaldoTempoPiterScheuerRonaldoCoutinho