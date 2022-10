Santa Catarina registra ao menos 143 acidentes e 5 mortes nas rodovias no fim de semana violento

Fim de semana violento no trânsito: Santa Catarina registrou ao menos 143 acidentes e cinco mortes nas rodovias federais e estaduais de sexta-feira (7) a domingo (9). Além disso, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou 253 motoristas bêbados no primeiro fim de semana de Operação Festas de Outubro.

Em estradas federais no Estado, 79 acidentes aconteceram nos últimos três dias, sendo que 32 pessoas ficaram feridas e cinco morreram no local. A PRF diz que, apesar do número de mortes mais alto que a média, os dados estão dentro do esperado.

Já nas estradas estaduais, conforme o relatório da PMRv (Polícia Militar Rodoviária), das 8h de sexta às 23h59 de domingo, houve 64 acidentes que envolveram 118 veículos, que deixou 30 pessoas feridas, sendo cinco em estado grave. Não houve mortes.

Ainda na Operação Festas de Outubro nas rodovias estaduais, especialmente nas regiões de Blumenau e Gaspar, foram autuadas duas pessoas por embriaguez ao volante, 32 motoristas pela recusa ao teste do bafômetro, 88 pessoas por excesso de velocidade e 578 pessoas por outras infrações, como ultrapassar em local proibido.

Os policiais rodoviários federais flagraram 253 motoristas sob efeito de álcool neste fim de semana. Eles estavam transitando na BR-470 região do Vale do Itajaí, e na BR-101, entre Florianópolis e Joinville. Todos receberam multa no valor de R$ 2.934,70 e vão responder a processo de suspensão da CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Além disso, foram flagradas ainda mais 292 infrações e recolhidos 62 veículos ao pátio por irregularidades diversas.

A PRF atuou tanto individualmente quanto em conjunto com outras forças (Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária e Guardas Municipais).

Com informações: ND