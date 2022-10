Cúpula do G7 convoca reunião de emergência após bombardeios à Ucrânia

Líderes mundiais do G7, grupo que inclui as sete maiores economias do mundo, convocaram reunião de emergência após novos ataques da Rússia a várias cidades ucranianas nesta segunda-feira (10/10). No encontro, marcado para terça (11/10), chefes de Estado pretendem discutir — com a participação do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky — a escalada do conflito no Leste Europeu.



A convocação foi confirmada pelo governo da Alemanha, e ocorre em meio à preocupação global com a extensa ofensiva russa nesta manhã. O ataque foi um dos maiores desde o início da guerra, em fevereiro, e mirou pelo menos 10 cidades em território ucraniano.



Os bombardeios ocorreram em retaliação à explosão que derrubou um trecho da ponte que liga a Península da Crimeia ao território continental russo, no último sábado (8/10).

Nas redes sociais, Zelensky afirmou ter conversado por telefone com a primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o chanceler alemão e atual presidente do G7, Olaf Scholz. Os líderes mundiais prometeram intensificar a cooperação com a Ucrânia após os ataques.

“Firmei acordo com o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, que ocupa a presidência do G7, para uma reunião urgente do grupo”, disse Zelensky. “Também discutimos a questão do aumento da pressão sobre a [Rússia] e ajuda na restauração da infraestrutura danificada.”



Scholz confirmou que os países da Europa estão firmemente ao lado da Ucrânia. “Nenhum de nós aceita as frágeis tentativas da Rússia de tomar partes da Ucrânia em violação do direito internacional.”



A última cúpula do G7 ocorreu há menos de quatro meses, na Alemanha. O evento reuniu os líderes Joe Biden (EUA), Boris Johnson (Reino Unido), Olaf Scholz (Alemanha), Mario Draghi (Itália), Justin Trudeau (Canadá), Emmanuel Macron (França), Fumio Kishida (Japão) Ursula von der Leyen (Comissão Europeia) e Charles Michel (Conselho Europeu).