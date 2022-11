Recorde: 136 geadas no ano de 2022 – Vale do Caminhos da Neve recoberto de gelo em pleno novembro

O ano de 2022 realmente está surpreendendo em questões de frio, tanto que obteve o registro de neve e chuva congelada pela primeira vez em sua história, desde que os dados climáticos começaram a ser monitorados. Mais ainda do que neve, novembro deixou muitas marcas de temperaturas negativas e na manhã desta última quarta, 16 de novembro, foi a quebra de um recorde com a geada de número 136 no ano de 2022, superando a marca de 135 geadas no ano de 2016.

Em consequência disso, o Vale do Caminhos da Neve, situado a cerca de 3km do centro de São Joaquim, amanheceu branquinho, recoberto por uma fina camada de gelo em pleno novembro. A temperatura do vale obteve a mínima de 3.1º, mas com a relva chegando na casa de -2.5ºC causando o congelamento do orvalho nas gramíneas e plantas rasteiras. A menor temperatura foi registrada em Bom Jardim da Serra com -0.5ºC.

Esse frio todo foi ocasionado devido a uma massa de ar frio e seco, que entrou ontem, trazendo um clima gélido e a formação de geada em áreas de baixadas na Serra Catarinense. Apesar da beleza natural da geada, neste momento, ela passa a ser potencialmente prejudicial para a agricultura, especialmente para os pomares de maçã e frutas de caroço da região, a previsão é de que ainda possa haver temperaturas negativas e formação de geada até o final de semana, ficando o alerta para os agricultores da Serra Catarinense.

As mínimas:

0.5ºC Bom Jardim da Serra / PWS

0.9ºC Painel / PWS

1.2ºC Vargem Bonita / PWS

1.3ºC São Joaquim / Climaterra

1.7ºC Água Doce / PWs

2.2ºC Urupema / Epagri

2.9ºC Lebon Régis / PWS

3.0ºC Urubici / Epagri

3.4ºC Fraiburgo / PWS

3.7ºC Curitibanos / Epagri/UFSC

11.7ºC Guatambu / Piter Scheuer

13.6ºC Florianópolis / Epagri

Dados compilados por Piter Scheuer e Ronaldo Coutinho em estações padronizadas, particulares e governamentais.

Imagens Mycchel Hudsonn Legnaghi / @saojoaquimonline.com.br