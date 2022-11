Bom Jardim da Serra registra frio de -2,4 em pleno 17 de Novembro de 2022

A Serra Catarinense voltou a estabelecer temperaturas abaixo durante o amanhecer desta quinta (17), os termômetros da cidade de Bom Jardim da Serra assinalaram temperaturas congelantes em pleno novembro com a mínima de -2.4ºC e estabelecendo uma nova marca de mínima em estações padronizadas.

Como resultado de todo este frio o congelamento dos campos, na altitude, foi meramente inevitável, tempo um amanhecer repleto de gelo nas áreas urbanas e rurais das cidades mais frias da Serra Catarinense.

Em São Joaquim, no Vale da Invernadinha, a 11km do centro da cidade o frio recobriu os campos com uma fina camada de gelo, as plantas rasteiras e as mais rentes ao solo cristalizaram diante de um frio intenso, marcando então a geada de número 137 no ano de 2022. Já no Climaterra, na área Urbana de São Joaquim, a geada recobriu o gramado, deixando o amanhecer com as características similares das alvoradas invernais.

Outra madrugada gelada em SC, recorde no topo da Serra! Igualou a marca de 2017 com 11 dias de geada em novembro.

-2,4 Bom Jardim/PWS/Recorde

-0,5 S.Joaquim/PWS

0,2 Painel/PWS

1,2 Vargem Bonita/PWS

1,2 Urupema/Epagri

2,9 Urubici/Epagri

3,6 Lebon Régis/PWS

4,0 Fraiburgo/PWS

4,1 Joinville/serra/DSoares

3,6 Climaterra/S.Joaquim

9,3* Florianópolis/Epagri

15,3 Guatambú/Piter Scheuer

* (terceiro novembro com valor abaixo dos 10°C em 111 anos! em Fpolis)

Estações padronizadas (governo e particulares)

Coutinho/ Piter Scheuer

Imagens Ronaldo Coutinho e Raquel Oliveira